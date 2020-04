Koroonaajastu keelud on jõudnud ka Eesti loomafarmidesse ja loomad on viidud inetrnetti! Pärnumaa Farmiloomade Turvakodu perenaine Ande Baikov avas Facebookis Talu TV, et näidata, kuidas kasvavad äsja sündnud kitse- ja lambatalled, jänese- ja kassipojad ning suurte silmadega vasikad.