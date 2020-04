Viimase ööpäeva jooksul suri Kuressaare haiglas neli patsienti, kokku on koroonaviirusesse surnud Eestis 19 inimest. Haiglaravi vajab 129 inimest (55 naist ning 74 meest), kellest 14 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest. Euroopas on koroona nõudnud üle 50 000 inimelu, kõige rohkem ohvreid Itaalias, Hispaanias, Prantsusmaal ja Suurbritannias.