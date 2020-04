Kriisi ajal näeb Eesti suurhaiglate juures tavapärasest enam lendamas politsei ja piirivalve lennusalga kopterit. Nii on näiteks viiruse epitsentrist Saaremaalt viidud hulk haigeid mandrile just nimelt meditsiinilennuks kohandatud kopteriga. Kuidas need lennumasinad ja meeskonnad üldse vastu peavad? Reporter uuris lähemalt!