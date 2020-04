Reporter rääkis Skype kaudu Tais populaarses puhkuspaigas Phuketi saarel asuva eestlase Ainar Meinartiga, kes on leppinud teadmisega, et tal tuleb puhkust pikendada veel vähemalt kuu aja võrra. Nimelt on kogu Phkueti saar täielikult muust maailmast eraldatud: lennukid ei lenda, saarelt ära ei pääse. Kokku 136 eestlast sooviksid võimalikult kiiresti naasta koju, Eestisse.