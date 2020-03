Riigikohus kinnitas, et õiglane kohtupidamine on Eestis tagatud ka täna, pärast seda kui Eesti aktiveeris inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 15, mis lubab ajutiselt konventsiooniga võetud kohustustest taganeda. Ka õiguskantsler Ülle Madise kinnitas Reporterile, et põhiseadus kehtib ja kaitseb meie õigusi endiselt.