Homses Arteris: kuidas elas Eesti üle siin laastanud Hongkongi gripi?

«Minu karjääri lõpuosas toimus suur murdumine. Depressioon, hakkasin ennast vigastama,» meenutab Arterile antud intervjuus endine olümpiavõitja Kelly Holmes. Pikki aastaid Briti relvajõududes teeninud naine käis hiljuti Tapal, et seal teenivatele kaitseväelastele rääkida vaimse tervisega seonduvast. See on probleem, millele arvatavasti ühegi riigi relvajõududes piisavalt tähelepanu ei pöörata.