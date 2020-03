Eriolukord riigis on sundinud riiki sulgema kooliuksi ning jätma lapsi koju koduõppele. Tänapäeva koduõpe eeldab aga arvuti olemasolu. Nii üllatav kui see pole aga paljudel Eesti lastel pole arvuti kasutamise võimalust. Seetõttu loodigi kodanikualgatusena ettevõtmine, mil nimeks "Igale koolilapsele arvuti!". Üks selle algatajaid on Kätlin Rohilaid-Aljaste.