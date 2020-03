Tänases «Õhtu!» saates: Poliitik Valdo Randpere arvab, et Eesti vabariigi sünnipäeval ei peaks presidendi vastuvõttu toimuma. Küsime miks? Stuudios on kolm säravat naist, kellest puutumata on jäänud vähesed lavalauad Eestis! Piret proovis piletikontrolöri ränka ametit!