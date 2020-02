Eestlane armastab telerit vaadata, kuid sama palju meeldib meile ka kinos käia. Võimalik, et kinokülastuste kasvule on kaasa aidanud hea valik Eesti filme, mis üksteise järel vaatajaid rõõmustavad. 1. aprillil, rahvusvahelisel naljapäeval, linastub uus Eesti mängufilm "Salmonid. 25 aastat hiljem". Ja see ei ole nali, vaid hoopis režissöör Toomas Kirsi sünnipäevakingitus Ita Everile. Piletid on alates 14. veebruarist müügil! Siin teile aga õrritamiseks filmi Salmonite treiler!