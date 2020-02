Epidemioloog Kuulo Kutsar soovitab koroonaviiruse tõttu Kagu-Aasiasse üldse mitte reisida, sealhulgas ka eestlaste jaoks populaarsesse puhkekohta Taisse. Kutsari sõnul on koroonaviirus ülinakkav. Eriti nakkusohtlikud on lennujaamad ja lennukisalongid. Terviseamet on soovitanud mitte reisida Hiinasse. Mujale reisimiseks nad piirangute seadmist vajalikuks ei pea.