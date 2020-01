Riigikogu liikme Martin Repinski süda on armastust täis. Martinil lasi Jõhvis üles panna plakati, kus avaldab armastust oma elukaaslasele Jekaterinale. Mehe sõnul olevat see lihtsalt ilus žest. Nüüd aga selgub, et tegemist olevat väidetavalt hoopis suursuguse andekspalumisega. Nimelt olevat Martin kõigest mõned päevad varem Jekaterina oma endise abikaasa Siret Kotka pärast maha jätnud.