Kuuest õest koosneva ansambli «Õed Ilvesed» kõige bravuurikamast õest ja vaieldamatult Eesti tuntuimast tšellomängijast Silvia Ilvesest on saanud kuumim seltskonnategelane. Pea iga päev kõmu-uudistes figureeriv nelja poja ema on šokeerinud paljusid oma armudraamade, pidutsemiste ja alasti poseerimistega. Küsitakse, et kas tõesti on nii suur tähelepanuvajadus, et tuleb end paljaks koorida?