Tai kuningriigis on ka jaanuarikuus üle 30 kraadi sooja. Lisaks talvekuudel valitsevale suvisele palavusele on seal ka imeline loodus, maastik ja odavad hinnad. Eks need olegi põhjused, miks sajad ja tuhandes eestlased igal aastal Taisse reisivad. Ka Reporter seikles tais. Muuhulgas sai käidud banaaniraksus ja koskede karastavas vees suplemas.