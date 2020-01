Homses Arteris: läbipõlemisohus päästjad, raketid ja lumenälg

Päästeameti juht Kuno Tammearu märgib pikas intervjuus, et liiga paljude raskete õnnetuste algpõhjuseks on paraku kaasmaalaste ohjeldamatu joomine. Päästeamet ei saa olla see, kes õpetab inimesi kultuurselt alkoholi pruukima, ent midagi tuleb kiiremas korras ette võtta. Intervjuus ei jää tähelepanuta päästjate palk, mis lohiseb jätkuvalt Eesti keskmisest kaugel maas. Jutuks tuleb ka see, kuivõrd laastab päästja vaimu rohkete inimohvritega õnnetus.