Tallinnas, Mustamäe linnaosa juhid avasid välikontori. Tõsi, mitte kõik ei tulnud soojast kontorist külma kätte bussipeatusesse. Aga asjaosalised ise on arvamusel, et miks peab linnakodanik olema see, kes ootab pääsu ametniku jutule, ametnikul on kodaniku juurde sama pikk tee.