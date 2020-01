Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Lõuna-Eestis sajab lörtsi ja vihma, Kagu-Eestis ka lund, hommikuks sadu lakkab, põhja pool on udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 m/s, mis hommikuks pöördub läände, öö hakul on Liivi lahe ümbruses kirdetuul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5°C. Teedel on libedust!