Selle nädala Arteris: Priit Pärn äratas kilplased uuesti ellu

Eesti menukamate lastelaulude autor Airi Liiva avaldab, mis on hästi toimiva abielu saladus. Tal on neli last ja mees, kes teda kõigis ettevõtmistes omakasupüüdmatult aitab. Airi Liiva suur tõdemus püsiva abielu kohta kõlab, et ta on abikaasaga koos sellepärast, et tal meeldib temaga olla, mitte sellepärast, et neil on lapsed.