Rahandusminister Martin Helme esines Londonis paremäärmusliku survegrupi Traditional Britain Group konverentsil, kus ütles, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna agenda ongi provotseerida, eskaleerida ja mitte kunagi vabandada. Martin teenis aplausi, kui ütles, et kui keegi keelab tal OK-märgi näitamise, siis ainus mõistlik asi ongi näidata seda OK- märki iga päev ja kahe käega. Ta nimetas keelajaid väärakateks ja soovitas neil uttu tõmmata.