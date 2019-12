Silvia Ilves Arteris: mul on kalduvus kõike liiga kirglikult võtta

Rahvusvaheliselt auhinnatud tšellist Silvia Ilves avab Arterile oma keeruliste ja kiiva kiskunud suhete tagamaad. Ta tunnistab, et on täiesti teistsugune, kui ülejäänud viis õde – omamoodi koguni heas mõttes hull. Aga hämmastav on seejuures, kuidas ta suudab suhete virvarris ja arvukate töiste tegemiste kõrvalt kantseldada veel nelja väikest last, ja kantseldada nii, et kahest vanemast on saanud paljulubavad muusikud.