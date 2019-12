Apteegireformi ümbertegemine üheteistkümnendat tunnil on tekitanud palju küsimusi. Kuidas täidavad muudatused reformi peamist eesmärki hoida ravimite hinnad kontrolli all? Mil määral kaasati muudatuste tegemisse sotsiaalminister Tanel Kiik, kes on varem toetanud risti vastupidist lahendust?