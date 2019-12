Eesti on tõusnud hariduse eeskujuks Euroopas! Maailma tähtsaima haridusuuringu PISA tulemused tõstavad Eesti esmakordselt Euroopas number üheks. Eesti õpilaste seas on erakordselt kõrge tippsooritajate ehk eriti andekate õpilaste hulk ning ka Eesti õpilaste rahulolu on kõrge. Kuid, kas üha vananeva õpetajaskonnaga suudame ka tipus püsida?