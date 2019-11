Jõulud novembris? Jah, see on võimalik. Sest 15. novembril avati Tallinna Jõuluturg. Tänavu ehib Tallinna Jõuluturgu eriline sära, sest see kannab tiitlit - Euroopa parim jõuluturg! Jõulumuinasjutt kestab Tallinna Raekoja platsil 7. jaanuarini 2020.