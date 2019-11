Selle nädala Arteris: miks elab meie olümpialootus Epp Mäe Soomes?

Arteri kaanekangelane on vabamaadleja Epp Mäe. Eesti suurimaid medalilootusi Tokyo suveolümpial räägib, miks ta on tiitlivõistlustel piirdunud seni peamiselt pronksmedalitega. Ent nagu selgub, teab Mäe, mida tuleb teha, et tuleval suvel olümpial võidelda kuldse autasu eest. Peale spordi räägib Mäe ka sellest, miks ta elab juba kuuendat aastat Soomes, ning avaldab viimaks, kes on tema elukaaslane.