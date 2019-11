Kas mäletate oma lapsepõlve, mil veetsite lõbusalt aega suve- või spordilaagris? Kõik need toredad mängud ja võistlused, vahvad kasvatajad, uued sõbrad, ööhäired ja pasteerimised. Eestis on aga palju peresid, kel ei ole võimalik kinkida oma lastele suvelaagri kogemust. Nii on naiste Rotary klubi juba 5 aastat järjest korraldanud heategevuslikku päikesegaalat, et kogutud raha eest pääseksid ka puudust kannatavate perede lapsed suvel laagrisse.