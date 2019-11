Harju Maakohus mõistis 6 aastaks vangi Tarmo Laasi, kes tulistas möödunud aasta augustis Kuusalu metsas teist meest kõhtu. Laasi väitis, et pidas inimesi metsavarasteks, kes tungisid talle kallale. Kohus leidis siiski, et Laasi on toime pannud tahtliku kuriteo. Tarmol tuleb trellide taga veeta veel 5 aastat ja kaks kuud.