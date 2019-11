Pühapäeval on Isadepäev. Isadepäeva eelsel konverentsil Tallinnas räägiti peremudeli üle, kus laps elab vaheldumisi mõlema vanema juures. Eesti peredel on palju õppida Rootsilt, kus üle kolmandiku lahku läinud peredest jagavad vanemlikke kohustusi võrdselt. Eestis on see aga miskipärast vaid suuresti emade mure.