Homses Arteris: Peep Vain, Tiina Lokk ja äärmuslikud keskkonnafanaatikud

Arteri kaanekangelane on pimedate ööde kuninganna Tiina Lokk. Film ei ole kaugeltki ohutu meelelahutus! Elamusest ajupesuni on vaid väike samm. Film on ka halastamatu suurendusklaas, mis toob välja ühiskonna probleemid. Räägime ahistamisest, emade süükoormast ja sellest, kas naiseks olemise eest tohib nõuda hinnaalandust. Meestekeskses filmimaailmas karastunud naine julgeb sõna võtta teemadel, millest rääkimata jätta oleks kuritegu.