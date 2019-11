Politsei kutsus inimesi oktoobris üles ära andma vanu relvi, laskemoona ning plahvatusohtlikku kraami. Nüüd kokkuvõtteid tehes on näha, et ohtlikke esemeid meie inimeste kodudes leidub uskumatult suurel hulgal ning tõenäoliselt ei tea paljud siiani, et elavad piltlikult öeldes pommi otsas.