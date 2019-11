Külalislektorid ja -õpetajad pole koolides haruldased. Tihti on need inimesed, kes räägivad valdkonnast, kus nad parasjagu tegutsevad. Aga on ka neid, kes räägivad enda kirevast minevikust nagu näiteks Meelis Lao. Allilmaliidriks tituleeritud Meelis käis elutarkusi jagamas Kohtla-Järve noortele.