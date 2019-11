Arteri kaanenäoks on riigipeaprokurör Lavly Perling, kelle ametis jätkamise või mittejätkamise ümber on käinud veider poliitiline vägikaikavedu. Perling räägib, kuidas ta inimesena seda kõike talub ja mida arvab tema pihta pillutud süüdistustest. Kas ta on poliitiliselt kallutatud ja teenib müstilist süvariiki, nagu vastased on kahtlustanud? «Inimeseks olemist ei tohi unustada. Ükskõik kui mustaks see maailm su ümber mõnikord ei muutu,» ütleb Perling.

Viimasel ajal on üha rohkem hakatud rääkima, et kui tahad maailma hukatusest päästa, siis ära söö liha. Kas see tõepoolest aitab või on pigem tegemist taas ühe hüsteeria ülespuhumisega?

Aina rohkem räägitakse, et majandussurutis on tulekul. Kas tõesti on tulekul uus masu? Millised võiksid olla ohumärgid? Kuidas valmistuda? SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel annab aru.

Uurime naiskoomikutelt, miks on komöödiamaailmas nii vähe naisi? Kas seepärast, et nad pole naljakad? Või on see müüt.

Kõigest sellest ja paljust muust saate lugeda selle nädala Arterist