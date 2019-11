Jätkame rubriigiga elustiilid. Täna on meil külas ihukummardajad ehk need,kes on sõltuvuses oma ihu voolimisest söögi ja trenniga.Pidev liigutamine toodab nende ihusse õnnehormoone. Nad on rõõmsad ja rõõsad.Ihukummardajatel on omad arusaamad ilusast kehast. Võiks isegi arvata,et nende kehast saab kunstiteos. Millest- tõsi küll -teised ei pruugi ehk aru saada.Tavainimesele paistab see rohkem nagu .....enesepiinamisena.