Millised on teie pere mälestused koolielust? Helged ja rõõmsad või oli kool justkui orjus? Vaid veidi üle viiendiku Eesti lastest kiidavad, et neile väga meeldib koolis käia. 11 protsendile õpilastest ei meeldi see aga üldse! Samas võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti lapsed testides tublid. Ehk siis lapsed on Eestis targad, aga mitte eriti õnnelikud.