Tänane torm on terves Eestis teedele murdnud hulgaliselt puid ja muutnud teed läbimatuks. Samuti on paljud majapidamised elektrita ning olukord lähitundidel ei parane. Olukord on eriti hull Lõuna-Eestis, kus vajas üheaegselt teedelt eemaldamist üle saja puu. Terve Võru ja Suure-Jaani jäid samuti elektrita. Päästeamet soovitab võimalusel vältida autodega liikumist, eriti Saarte ja Lõuna-Eestis. Järvamaal langes tugeva tuulega murdunud puu sõitvale väikebussile otsa. Oleks masina juht näiteks 1-2 sekundit varem liikuma hakanud, oleks ta napilt pääsenud, kuid nüüd tuleb buss kindlasti remonti viia