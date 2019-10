Tallinnas näidati uusi rendiautosid. Linna juhid on aga öelnud, et meie pealinna tänavatele toodavad 135 kiirrendi Fiatti ei sobi. Ühistransport on Tallinna arengutee ja mitte autode uputus. Leedukate ettevõtte Citybee loodab veel oktoobrikuus käivitada minutipõhise renditeenuse. Leedus muide vurab selliseid rendi Fiatte juba üle 1500! Kas aga Tallinnas uus teenus käivitub või mitte?