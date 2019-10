Arteri kaanenägudeks on Hendrik Toompere ja Hendrik Toompere juunior. Eesti Draamateatris esietendub sel laupäeval Lee Halli näitemäng «Võrk», mis põhineb samanimelisel legendaarsel filmil ning lahkab kriitiliselt aega, mil uudistest sai meelelahutus. Peaosatäitjast isa ja lavastajast poeg räägivad avameelses intervjuus, miks on see lugu oluline tänases Eestis. Milline on inimese mõõde tänapäeva meediamaailmas?