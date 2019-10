Eestile olümpiamedaleid võitnud Andrus Veerpalu ja Jaak Mae legendaarsele suusatreenerile Mati Alaverile esitati süüdistus nelja sportlase allutamises dopingu tarvitamisele. Need sportlased on: Andreas Veerpalu, Karel Tamjärv, Algo Kärp ja Aleksei Poltoranin. 65-aastase Mati Alaveri süüdistus saadeti kohtule hindamiseks kokkuleppemenetluses. Kas see tähendab, et Alaver tunnistab oma süüd ja nõustub prokuratuuri pakutud karistusega?