Legend Veenrest kui muinasjutumaailmas tegutsevast loojast on lehvinud üle maailma. Kuid kes on inimene selle varjus? Kuidas olla kaksikute isa, äriimpeerimi valitseja ja geeniaalne looja ühes isikus? Kuidas kasvatada väikest taime nii, et see ei murduks?