Järelvaadatav: virtuaalreaalsus laiutab Tallinnas tiibu

„PROTO on maailma esimene hariduslik virtuaalreaalsuskeskus, mis ühendab kaasaegse tehnoloogia sajanditaguste leiutiste ajaloo tutvustamisega. Avastustehase eesmärk on julgustada kõiki ise katsetama ja teadust avastama ning pakkuda meie väikestele teadlastele toetavat kasvulava,“ sõnas PROTO avastustehase tegevjuht Ott Sarapuu. „Tallinn on saanud ühe silmapaistva paiga võrra rikkamaks ning alates homsest ootame kõiki avastustehase maagiliste leiutiste maailma. Laupäeval on PROTO uksed avatud lausa südaööni,“ lisas Sarapuu.