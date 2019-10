Türgi väed alustasid pealtungi Põhja-Süürias, õhuvägede rünnakutes on tapetud vähemalt seitse tsiviilelanikku. Eesti valitsuse sõnul on olukord murettekitav, sest Türgi on ühtlasi ka NATO liige. Kaks Süüriast tulistatud mürsku kukkus piiri-äärsesse Türgi linna, tekitades vigastusi vähemalt kahele inimesele. Türgi pealetungi eest on oma kodudest pagenud 60 000 inimest.