Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid autoralli MM-sarja 12. etapi ehk Walesi ralli. Tänu sellele, et võeti maksimumpunktid on nüüd õhus reaalne võimalus, et juba järgmise rallietapi ehk Kataloonia ralli järel kroonitakse eestlased maailmameistriks.