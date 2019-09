Vene ajal oli Eestis elu nii, et paljusid ei lubatud välisreisidele, sest kardeti, et inimesed põgenevad Läände parema elu peale. Usuliikumise «Elu Sõna» liikmetega oli KGB-l aga justkui teine plaan. «Elu Sõna» liikmetele anti välispassid ja öeldi, et tõmmake välismaale, teil on aega neli päeva, muidu paneme teid kinni. See oli mässumeelsetele nagu taevakingitus. Nii saadeti Nõukogude Liidust välja 300 «Elu Sõna» liiget. Teist hulgas ka Rein Mets.