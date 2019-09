Siseminister Mart Helme andis politseile korralduse anda talle esmaspäeval ülevaade ekspankur Aivar Rehe kadumise, otsingute ja leidmisega seotud asjaoludest ning edasistest tegevustest. Ühtlasi peab minister vajalikuks, et politsei vaataks üle protseduurid, millest lähtuvalt kadunud isikute juhtumite puhul tegutsetakse. Oluline on, et otsingutega kaetakse kõik kadunud isiku jaoks seotud paigad. Aivar Rehe jäi kadunuks esmaspäeval ja tema surnukeha leiti kolmapäeval tema enda koduaiast.