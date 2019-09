Pea iga kümnes inimene meie hulgast on kannatanud ärevushäire all, mis täielikult tegutsemisvõime. Ajakirjanik Riho Sarapik on üle elanud lähedase inimese enesetapu, pidanud lapsena taluma nii koolikiusamist kui koduvägivalda. Täiskasvanuna sukeldus murede eest töösse, kuid põletas ennast korralikult läbi, lakkamatu ärevustunne võttis lõpuks temaltki tegutsemisvõime.