Teadlased usuvad, et ka Eestis muutub peagi kanepi tarvitamine ja kasvatamine seaduslikuks. Samas kardetakse, et Eesti rahvas on arvult liialt väike ja ei kannata välja eksperimenti nimega "kanepi legaliseerimine". Psühhoos ja skisofreenia on vaid mõned ohud, mis selle narkootikumi tarvitajaid ähvardavad. Muide kanepi kimumine võib teid viia ka lötendavasse ülekaalu. USA näitel leiab muidki tõsiseid probleeme.