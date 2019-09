Mida teie teete selle heaks, et Maa kliimat päästa? Kliima soojenemine on praegu jõudnud punkti, kust tagasiteed enam pole. Tallinnas täna kogunenud teadlaste nägudelt aga lootusetust ei peegeldunud. Tuleb lihtsalt vähem saastada ja energiat toota loodussõbralikult. Kas see tähendab, et Eesti põlevkivi asemele tuleb tuumaenergia?