82-aastane Neeme Järvi on üks armastatumaid dirigente. Pidanud peadirigendi ametit mitmete Eesti muusikakollektiivide ja maailma tipporkestrite juures. Ta on ka üks enim plaadistanud kaasaja dirigent maailmas. Neeme Järvi on välja andnud või tema töödega on välja antud umbes viissada plaati. Alanud ERSO 93. hooaeg jääb aga Neeme Järvile peadirigendi ametis viimaseks.