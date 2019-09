VIDEO: Russalka ristmik saab viimase asfaltkihi

Reidi tee ehitaja, Verston Ehituse juhatuse esimehe Veiko Veskimäe sõnul kestavad ulatuslikumad asfalteerimistööd kolm päeva ning töid teostatakse korraga mitme brigaadiga. „Russalka ristmik on esimene osa Reidi teest, mis saab peale viimase asfaltkihi. Teekatte parema kvaliteedi tagamiseks paigaldatakse pealmine teekatte kiht samaaegselt erinevatel sõiduradadel mitme asfaldilaotajaga, mistõttu on tegemist tavapärasest suuremahulisema tööga. Selliselt laotatud teekate saab ühtlasem ning selle eluiga on pikem,“ selgitas Veskimäe.