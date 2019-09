Arter 7. septembril: Andres Kõpper ehk NOËP paljastab oma tundmatu probleemi

Arteri kaanetegelane on Andres Kõpper ehk NOËP, nagu teda bändi järgi hüütakse. NOËP on Eesti popmuusika kõige kõvem valuuta. Tema edust räägib üksainus fakt: tal on tervelt 23 miljonit striimi. Aga edul, nagu Kõpper Arterile tunnistab, on ka oma varjupool. Tal on olnud tõsiseid probleeme depressiivsuse ja ärevusega.