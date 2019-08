Arter 31. augustil: Amazonase maagiast, kopsusiirdamisest ja uuest imeloomast

Maailma palavaimad uudised tulevad täna Amazonasest ja just sinna kannab lugejad ka Arteri kaanelugu. Reisiguru ja saatejuht Ivo Tšetõrkin on eestlane, kes Amazonast kõige paremini tunneb ning seda metsikut maanurka oma teiseks südamekoduks peab. Kergitame saladuskatet sellelt, mis metsades tegelikult toimub ja kuidas suurkorporatsioonid jõhkralt põlisrahvastest üle sõidavad. Samuti tuleb juttu Amazonase armurohtudest, kanepist ja teadvust mõjutavatest ainetest. «Maailm on väike ja kõik on lõpuks ühendatud,» ütleb Ivo.