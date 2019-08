Üleriigiline bussijuhtide nappus on transpordi ametiühingu viinud seisukohale, et ilma riigi rahalise abita pole bussitranspordi teenuse pakkumisega enam võimalik jätkata. Et nõuda bussijuhtide töötasu probleemile mõistlikku lahendust, kogunesid Transpordi Ametühingusse kuuluvad bussijuhid täna Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ette piketile.